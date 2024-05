Energieklusser Karel helpt Hilversumse gezinnen met besparen

Honderden euro’s per jaar besparen

Ook Bekir is enthousiast over de komst van Karel, die hem met zijn tips heeft geholpen honderden euro’s per jaar te besparen. “We verwarmen alleen nog ruimtes waar we veel tijd doorbrengen, douchen nog maar maximaal 5 minuten en zetten alle apparaten die we niet gebruiken uit”, vertelt de Hilversummer.

Volgens Karel is het vooral de opeenstapeling van deze kleine maatregelen die uiteindelijk heel veel geld besparen. “Het gaat over hele kleine dingen, maar die maken wel echt heel veel uit.”

Energiearmoede tegengaan

In Hilversum lopen er meerdere Energieklussers, zoals Karel, rond. Het is een initiatief van de gemeente Hilversum om de energiearmoede in de regio aan te pakken.

“We zien dat de energieprijzen sinds de oorlog in Oekraïne heel erg zijn gestegen en dat huishoudens een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energielasten. Mensen maken zich zorgen over of ze wel rond kunnen komen en hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen”, vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Karel gaat door met zijn missie

Inmiddels zouden er al zo’n 1200 huishoudens zijn geholpen bij het verlagen van de energierekening, maar hiermee zijn ze er volgens de gemeente nog lang niet. “Hoewel we een behoorlijk aantal inwoners hebben bereikt, zijn er nog steeds inwoners die een structureel hogere energierekening hebben die teruggebracht kan worden.”

Daarom gaat Karel voorlopig nog wel even door met zijn missie om de energierekening bij inwoners uit Hilversum omlaag te brengen. Zijn belangrijkste tips? Houd de woonkamerdeur dicht, schaf radiatorventilatoren aan en doe de thermostaat voortaan iets naar beneden.