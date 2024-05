Blauwalg gespot in het Hemmeland, bewoners waarschuwen hondeneigenaren

Blauwalgen zijn microscopisch kleine organismes die voorkomen in zoet water. Mensen en dieren kunnen hier erg ziek van worden. Het is dan ook af te raden om te zwemmen in water waar veel blauwalgen zitten.



De bacteriën kunnen huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. "Er zijn al hondjes erg ziek van geweest", schrijft een bezorgde inwoner uit Volendam op sociale media. Het is nog niet bekend of er op meer plekken in de regio blauwalgen gespot zijn.