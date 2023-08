Zaandammers last van extreme stank door blauwalg: "Dit is gewoon erwtensoep"

Heb je met een oververhitte huizenmarkt je droomhuis in de Zaanse wijk 't Kalf gevonden of kan je zomers zes weken lang niet buiten zitten door een sloot met penetrante geur dat ruikt 'alsof je in een volle kippenstal loopt'. Het overkomt Zaankanters Sjoerd de Wit en Charissa de Koning. "Tot eind oktober hiermee zitten vind ik onhoudbaar", zegt Charissa, hopend op een snelle oplossing. Maar die oplossing, die is volgens de gemeente niet binnen handbereik.

Begin augustus heeft het hoogheemraadschap een poging gedaan om wat blauwalg weg te halen, maar veel heeft het niet geholpen, vertelt de zegsman. "Binnen drie dagen was het er weer. Je kan er bijna elke dag staan. Het is dweilen met de kraan open. De aanpak ligt echt bij de gemeente."

Het probleem van de grote hoeveelheid blauwalg die de Zaandammers beschrijven komt door de relatief hoge watertemperatuur van de afgelopen weken. Dit kan alleen afnemen door koud weer en een lagere watertemperatuur, legt een woordvoerder van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit. "In dat geval zou de blauwalg en de bijbehorende overlast direct stoppen." Maar wanneer en hoelang bewoners daarop moeten wachten is koffiedik kijken.

De blauwalg met een visnetje uithalen is niet te doen, daarvoor is de sloot te groot. Daarnaast is blauwalg in de regio een breder probleem, vertelt Charissa. "De hele Zaan is groen van de blauwalg. In de Jagersplas en 't Twiske mag bijvoorbeeld niet meer gezwommen worden."

Ook andere buurtbewoners en voorbijgangers hebben last van de stank. "Verderop heb je de Zaanse Schans, daar loopt iedereen ook met een T-shirt over hun neus vanwege de stank", vertelt Sjoerd. Het stel woont inmiddels twee jaar aan de straat Het Kalf. Een jaar geleden hadden ze ook last van blauwalg, maar zo erg als dit jaar was het niet. De bewoner vertelt dat hij dan ook eigenlijk geen feestjes kan vieren in zijn eigen tuin. "Volgende week ga ik dat toch doen, maar ik ga wel meer vuur maken."

Een felgroene sloot en een geur alsof je een volle kippenstal in loopt, maar dan penetranter. Zo omschrijft NH-verslaggever Sjoerd Hilarius de stank van blauwalg aan het Kalf. "Gelukkig is het iedere zomer maar zes weken", reageert bewoner Sjoerd. "Maar het is net erwtensoep, er ligt ook een dikke korst overheen. Het ziet er ook niet fraai uit, het is groen en je ziet plastic zakken voorbijkomen."

Sjoerd en Charissa wonen op een mooie locatie aan de rand van Zaandam. De twee hebben een prachtig uitzicht op de Zaanse Schans, maar het is verre van perfect. Vanwege de enorme stank door blauwalg in het water is buiten zitten 's zomers niet te doen, kunnen de kinderen niet buiten spelen en blijven de ramen dicht.

Geen directe oplossing

De gemeente laat weten dat het water waar Sjoerd en Charissa wonen particulier bezit is, maar dat is niet de reden waarom er niet wordt ingegrepen, vertelt een woordvoerder. "Dat doen we eigenlijk nergens waar blauwalg voorkomt", zegt ze. "Het lastige is ook dat we het op veel plekken hebben. Het gaat niet zomaar weg en als je het weghaalt, komt het ook snel weer terug."

Een directe oplossing voor de problemen die de bewoners ervaren is er dan ook niet snel, vertelt de woordvoerder. "We vinden de situatie erg vervelend voor de bewoners, we gaan graag met ze in gesprek over wat er we wel zouden kunnen doen."

Pompje tegen stank

Sjoerd en Charissa laten weten dat ze contact hebben gehad met de gemeente, maar kwamen daarmee niet verder. De Havendienst, onderdeel van de gemeente, is eerder langs geweest bij het water aan het Kalf. Zij gaven het advies om een pompje neer te zetten. "Dat is ook een tijdje gebeurd, maar daarmee bestrijd je alleen de stank, niet de blauwalg", zegt Charissa. "Ik ben geen bioloog, dus ik weet niet zo goed wat ik moet doen om dit tegen te gaan."

Het stel hoopt dat de gemeente toch iets voor hen kan betekenen. Tot die tijd blijven de kinderen binnen en zijn de ramen dicht. Wachten tot het kouder wordt, vinden ze geen optie. Charissa: "Tot eind oktober hiermee zitten vind ik onhoudbaar." Het stel heeft eerder ook de GGD hierover ingeschakeld. "Ze hebben hier goed naar gekeken en concludeerden dat het gewoon ongezond is. Je wil er ook niet ziek van worden."

Mogelijk verhuizen

Door de zes weken durende stank in de zomer denken Sjoerd en Charissa zelfs aan verhuizen. "We wonen hier nu 2 jaar, maar dit schiet wel door mijn hoofd", zegt Sjoerd. "Het woonplezier gaat hierdoor echt wel omlaag", reageert Charissa. "Het is een ontzettend groene omgeving en iedereen houdt van het water. Iedere Zaankanter heeft bijvoorbeeld een bootje. Het woongenot ligt hier vooral in het buiten zijn. Maar inderdaad, het water is nu ook groen."