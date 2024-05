Eindelijk vrij: weggezakte graafmachine na twee weken gered

Wat zijn treklijnschotten

Dat zijn balken of platen van stevig materiaal, zoals hout of metaal, die onder een machine worden geplaatst om te voorkomen dat deze wegzakt in zachte of drassige grond. Deze schotten worden gebruikt in combinatie met treklijnen of kabels om de machine stevig op zijn plaats te houden tijdens het werken in moeilijke terreinen. Ze bieden extra stabiliteit en voorkomen dat de machine wegzakt of kantelt.