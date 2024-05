Politie deelt beelden van overvaller die portier met tiewraps vastbindt

De overval gebeurt aan de Prins Bernhardlaan, in de nacht van zondag 14 op maandag 15 januari rond 4.20 uur. Een donkergekleurde personenauto rijdt dan over de Westerweg, richting het centrum van Alkmaar. Ter hoogte van de oprit, bij de parkeerplaats aan de achterzijde van het hotel, staat de auto een tijdje stil. Vermoedelijk zit hier de verdachte in.

‘Getuige op de fiets’

Een belangrijke getuige kan misschien wel een fietser zijn. Het gaat om een fietser met een kratje voorop en blauwe fietstassen achterop. Die komt van de Westerweg en rijdt langs de hoofdingang van het hotel. Misschien heeft die persoon wel belangrijke informatie.

Op bovenstaand camerabeeld is te zien hoe de verdachte, een persoon in het zwart gekleed met in zijn rechterhand een grote zwarte tas, het hotel binnenloopt. Uiteindelijk overmeestert hij de nachtportier. De beveiliger wordt vastgebonden met tiewraps.

De verdachte sprint naar de kluis en haalt daar geld uit. Hij neemt zeker duizenden euro's mee in een grote tas en gaat er vervolgens vandoor.

Signalement

De verdachte is een lichtgetinte man van ongeveer tussen de 1 meter 75 en 1 meter 80. Hij heeft een licht gezet postuur en was tijdens de overval volledig in het zwart gekleed.