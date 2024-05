Familie en vrienden gedode Paul (42) voor het eerst oog in oog met verdachte

"Hij is er niet op uit geweest, hij heeft er niet op aangestuurd, hij heeft het niet gewild", zei de advocaat van B. tijdens de eerste inleidende zitting van de zaak. De verdachte keek zelf bij het verlaten van de zaal nog even naar het groepje van ongeveer tien familieleden en vrienden, dat gefrustreerd zuchtte, wegkeek en met zijn tong tegen de gehemelte klakte.

Op 31 januari overleed Paul (42), die een vrouw en een jonge zoon achterliet. Het maakte grote indruk in Velsen-Noord. Ruim driehonderd mensen liepen twee weken later mee in een stille tocht, met een kaarsje in de hand.

Ruzie

Paul zou die avond ruzie hebben gekregen met zijn onderbuurman. Volgens meerdere bronnen had B. wel vaker ruzie, of veroorzaakte hij problemen.

B. zit sinds die ruzie vast. Voorlopig komt hij niet vrij en dat wil hij ook niet. Hij zegt bang te zijn voor wraak: "Ik vind het onveilig."

Het gaat nog wel even duren voor de rechter de zaak inhoudelijk gaat behandelen. B. heeft net een nieuwe advocaat. Ze moeten samen nog bepalen of B. zich psychologisch wil laten onderzoeken. Ook wil de advocaat misschien nog getuigen horen. Op 22 juli moet er meer duidelijk zijn: dan is de volgende inleidende zitting.