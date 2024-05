Charmeoffensief boerensector: spandoeken op weilanden om bewustwording te creëren

‘Lekker patatje. Van de boer voor ons allemaal’ en ‘Mooie bloemen. Van de teler voor ons allemaal’. Het zijn zomaar een paar slogans die in weilanden en langs wegen hangen om de boeren in Noord-Holland een hart onder de riem te steken.

En dat is niet zomaar: de boeren in onze provincie hebben het al langer moeilijk. De toenemende regeldruk vanuit de Europese Unie, de stikstofproblematiek, de afbouw van derogatie en het blauwtongvirus. Het zijn slechts enkele slepende ‘hoofdpijndossiers’ waar de agrarische sector mee te maken heeft.

En dus heeft LTO een campagne op touw gezet. Door het hele land worden sinds afgelopen dinsdag op en rond boerenbedrijven bijna 3.000 spandoeken opgehangen, waaronder ongeveer 332 in Noord-Holland.

"Boeren en tuinders beleven onzekere tijden. Dat is enorm pijnlijk. Vaak laten we deze pijn ook zien. Dit keer kiezen wij heel bewust voor een positieve campagne. Het gaat niet over de problemen waar wij mee te maken hebben, maar we laten nu juist zien wat wij ondanks al deze problemen nog steeds betekenen voor Nederland. Of het nu gaat om verse melk, lekkere patat of gezonde aardbeien. Dat komt allemaal van boeren en tuinders", aldus LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins over de campagne. Het gaat volgens de belangenvereniging om de grootste publiekscampagne ooit in de agrarische sector.

Uit het verdomhoekje

Eén van de spandoeken hangt bij broccoliteler Meindert-Jan Botman uit Oostwoud. "Er komt veel op ons af. De laatste tijd is de agrarische sector vaak negatief in het nieuws en op deze manier probeer ik een positieve bijdrage te leveren", vertelt hij.

Ook Ruud Slagter, die met zijn gezicht op één van de spandoeken schittert, doet mee aan de campagne. De bloemkoolteler uit Andijk legt uit waarom: "De kloof tussen boeren en burgers wordt steeds groter en dat moet anders. Ze horen te weten waar hun voedsel vandaan komt."

Volgens hem moet de sector uit het verdomhoekje. "Via deze campagne willen we de sector een gezicht geven en laten zien dat wij belangrijk zijn."