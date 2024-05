Jonge plofkrakers (16 en 18) op juwelier Avenhorn blijven langer vastzitten

De jongens van 16 en 18 jaar uit Rotterdam en Heerhugowaard pleegden afgelopen donderdag een plofkraak aan het Vijverhof in Avenhorn. Met een explosief werd rond 5.00 uur een ruit van Loos Juweliers opgeblazen. Razendsnel werden vitrines in de winkel kapotgeslagen en de inhoud door de twee verdachten weggegrist. Daarbij werden peperdure horloges, juwelen en sieraden buitgemaakt. De explosie had er direct voor gezorgd dat buurtbewoners wakker zijn geworden en de politie inschakelden.

Auto gestolen

Zo'n twee uur later kwam bij de politie een melding binnen dat een auto die als gestolen gesignaleerd stond, door IJmuiden reed. De politie hield de auto al een tijdje in de gaten. Na een tijdje kwam het tweetal op het gestolen voertuig af en openden ze de deuren. Op dat moment werden ze ingerekend.

Tijdens het fouilleren werden meerdere horloges en sieraden aangetroffen. Ook in de auto zelf lagen juwelen. Bij een deel daarvan zat er een label aan, die verwijst naar de juwelier in Avenhorn. Naast de sieraden werd er ook een nep-shotgun aangetroffen.

De eigenaar van de juwelierszaak, die inmiddels met pensioen is, reageerde aangeslagen op de plofkraak. "We waren ontsteld. Toen we daar aankwamen was er een enorme schade. Ook was er in de zaak nog rook door de explosie", vertelde hij tegen NH.