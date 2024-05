Juweliersfamilie in alle vroegte aan het puinruimen na plofkraak: twee tieners aangehouden

'Enorme schade'

Jos Loos, die de juwelier in Avenhorn 50 jaar geleden is gestart, laat weten dat hij blij is dat de vermoedelijke daders zijn gepakt. Hoewel hij inmiddels gepensioneerd is, was hij er vanmorgen in alle vroegte bij. "We waren ontsteld. Toen we daar aankwamen was er een enorme schade. Ook was er in de zaak nog rook door de explosie."

Nadat de forensische opsporing vertrok, konden de ondernemers de boel opruimen. "We hebben zoveel mogelijk schoongemaakt", vertelt Loos. "In en om de zaak lagen behoorlijk wat glasscherven en door de rookwolk die bij de explosie ontstond moesten we alles goed schoonmaken."

Camerabeelden

Op de beveiligingsbeelden konden de ondernemers zien wat er ongeveer die ochtend aan vooraf was gegaan. "We zagen dat het om twee verdachten ging die na de daad wegrenden. Dat was wel duidelijk."

De 16-jarige verdachte is een jongen uit Rotterdam, de 18-jarige verdachte is een man uit Heerhugowaard. Beiden zitten vast. De gepensioneerde juwelier hoopt dat de aanhouding anderen zal weerhouden om hetzelfde te doen. "Laat het een waarschuwing zijn voor mensen die dit soort gekke ideeën in hun hoofd halen."