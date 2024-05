Wéér explosie aan Hoofddorpse J.C. Beetslaan: "Je wordt er helemaal gek van"

"We zaten rechtop in bed, we schrokken ons helemaal dood", vertelt een vrouw die in dezelfde rij als het getroffen huis woont. Zij dacht ook dat de explosies aan de achterkant van het huis waren. "We zijn na een uur of twee toch maar weer naar bed gegaan, want je kan er verder toch niets aan doen."

Een politiewoordvoerder bevestigt dat er een explosie heeft plaatsgevonden bij de woning, maar over de hoeveelheid knallen doet de politie vanwege het lopende onderzoek geen uitspraken. Wel kan de woordvoerder zeggen dat de politie 'vermoedt dat het gaat om een conflict met een van de bewoners'.

'Al jaren incidenten'

Een buurtbewoner die al langere tijd in de straat woont, laat weten dat er al jaren incidenten zijn rondom de woning: "Volgens mij ging vijf jaar geleden de eerste steen al door de ruit." De woordvoerder wil verder niets kwijt over de achtergrond van de incidenten.

Onveilig voelen de buren van het huis zich er niet door, maar ze zijn er wel flink klaar mee, zegt een andere buurman: "Je ligt er iedere keer wakker door, je wordt er helemaal gek van. De afgelopen week was heel erg vervelend." De buurvrouw uit hetzelfde rijtje heeft inmiddels wel genoeg gezien: "We wonen hier net een jaar, en het is verder een superfijne buurt. Maar je schrikt iedere keer toch weer."