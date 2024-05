Hoofddorpers schrikken wakker van explosie in straat: 'Doffe, luide klap'

Dat gebeurde rond 2.20 uur. "Mijn man werd ook wakker, en is nog gaan kijken, maar zag niks", vertelt ze. "Later kwam er nog een politiehelikopter over."

Door de ontploffing raakte een rolluik aan de voorzijde van de woning zwaar beschadigd. Of het om (zwaar) vuurwerk of iets anders ging, wordt nog onderzocht, laat een politiewoordvoerder weten.

Geen signalement

Er is nog geen signalement van een verdachte of verdachten beschikbaar.

De politie doet sporen- en buurtonderzoek, en hoopt dat camerabeelden van bijvoorbeeld slimme deurbellen een spoor opleveren.