'Een plek waar vriendschappen ontstaan': vrijwilligers gezocht voor sociaal terras

De afgelopen dagen 'was het terras vol' en hebben vrijwilligers zich spontaan aangemeld om extra dagen open te kunnen gaan. "We zouden alle dagen open willen zijn, daarom zoeken we vrijwilligers", zegt coördinator van Bakkie Leut aan de Zaan Karen Hemink.

Met elkaar praten

Vanuit een pipowagen wordt door vrijwilligers voor 1 euro een kopje koffie geserveerd. Ook wordt er appeltaart verkocht voor mensen met een kleine portemonnee. "Maar het is voor iedereen, daar gaan wij geen onderscheid in maken", benadrukt Karen.



Het terras is in het leven geroepen om Zaankanters nader tot elkaar te brengen en dat lukt volgens de coördinator goed. "Mensen gaan samen aan de picknicktafel zitten en er komt vanzelf een gesprek." Er zijn volgens Karen al meerdere vriendschappen zijn begonnen. "Het ontstaat hier gewoon", zegt ze.



Het terras is nu van woensdag tot en met zaterdag open, maar het liefst gaat 'het sociale terras' de hele week open. Karen zoekt daarom vrijwilligers: "Als je denkt: 'Ik vind het leuk en gezellig met mensen te praten en ze goed te verzorgen, dan ben je hier van harte welkom'."