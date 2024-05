Maaien in mei? Imker Marco begrijpt het niet: "Voor bijen is het funest"

Het gebrek aan biodiversiteit is een van de oorzaken van de verzwakking van bijen. Insecticide heeft ook grote invloed. Dat is een chemisch middel dat bij veel bollenvelden gebruikt wordt. "Ik denk niet dat dat het beste voor de insecten is. Voor bijen is het funest", aldus Marco. Daarnaast heeft het weer ook invloed op bijen. "Lange periodes van droogte of wind kunnen invloed hebben op de bijen. Ze zijn niet blij als het koud is."

Andere acties

Ondanks het belang van de landelijke actie doen er maar drie gemeenten mee. In regio Alkmaar zelfs geen enkele. Gemeente Alkmaar en gemeente Dijk en Waard laten weten dat zij met meerdere acties voor de bijen bezig zijn en dat ze de gemeente op die manier groen proberen te maken. In mei wordt in de gemeente Dijk en Waard alleen tijdens de veiligheidsronde gemaaid. Bij een aantal kruisingen en oversteekplaatsen wordt dan de eerste meter gemaaid. Dat wordt gedaan voor het zicht van de verkeersdeelnemers.

Imker Marco steunt de actie natuurlijk. "We zouden niet alleen in mei minder moeten maaien, maar dat is wel een belangrijke maand voor de bijen." Hij hoopt dat uiteindelijk ook boeren meer rekening gaan houden met de bijen of dat de overheid hiervoor betaalt. "Het is natuurlijk niet allemaal de schuld van de boeren. Zij moeten ook hun geld verdienen."