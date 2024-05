Zien: keeper Dave bezorgt op bizarre wijze Spierdijk een kampioensfeest

Alsof het zo moest zijn, pakte Dave Laan op het moment suprême de hoofdrol. Eerst op negatieve wijze. Want er werd naar hem gewezen bij de twee tegentreffers - waarvan de laatste diep in blessuretijd.

"Zeker één was echt een fout. Ik voelde me de schlemiel. Er stonden honderden mensen langs de kant en het voelde alsof ik voor iedereen het feest had verpest. Het was ijzig stil."

In de absolute slotfase kreeg de thuisploeg een vrije trap. "Ik vroeg aan de trainer of ik mee in de aanval mocht. Toen ging ik. Van nature zocht ik de tweede paal op, dat deed ik als spits ook altijd. Een soort instinct. De bal kwam mijn kant op en mijn kopbal ging er via een tegenstander in. Wat er toen gebeurde? Eén groot gekkenhuis, het hele dorp stond op zijn kop."

Mooi afscheidscadeau

Dat is goed te zien op de video van Daniël Steur, een pupil die Laan als jeugdtrainer van Sint George JO15-1 onder zijn hoede heeft. "Er kwamen tranen bij mij, ook al omdat ik weet dat dit mijn laatste wedstrijden zijn. Een mooi afscheidscadeau inderdaad. Het had niet mooier gekund."

Het feest dat volgde, was uitbundig en heftig. Eerst bij Sint George, toen in de feesttent. Heftig is ook de maandagochtend. Maar dat neemt Dave op de koop toe. "Onze school heet De Sprankeling. Ik denk dat ik de hele week nog sprankel. Er waren ook vijf van mijn leerlingen aanwezig bij de wedstrijd, die kwamen na het doelpunt ook het veld op. Prachtig."

Kermistent in

Nog een paar uur volhouden, dan zit de werkdag voor de held van Spierdijk erop. "Ik ben al aan het aftellen", lacht hij. "Om 14.00 uur zijn de leerlingen uit. Dan ga ik snel naar huis, even een uurtje liggen en dan toch nog maar even de kermistent in. Want ik kan hier geen genoeg van krijgen. Hier praat Spierdijk over 50 jaar nog over."