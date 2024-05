Spierdijk hoopt op bijzondere titel, en heeft het kampioensnummer alvast klaar

"Het is begonnen als geintje", zegt Luc over het nummer. "We zijn een soort kroegzangers. Als er een borreltje in zit, wordt er wel eens een microfoon in je handen gedrukt. Dan zijn wij de beroerdste niet. Het nummer lag al een tijdje op de plank, maar toen het kampioenschap een mogelijkheid werd, hebben we het opgenomen. Er zitten een paar coupletten in, verder is het een lekker lalala-nummer."

'Het liedje van Sem'

Het onlangs verschenen liedje is een regelrechte hit in het dorp, weet Sem. "Van jong tot oud, iedereen vindt het leuk. Dat maakt je trots." Ook Dol kent de populariteit van het kampioensnummer. "Overal in het dorp wordt het nummer meegezongen. Eerder dit weekend vroeg een jongetje van twee jaar om het liedje van Sem. Prachtig."

Het duo gaat uit van een goede afloop. "Ze worden kampioen, 100 procent", klinkt het. De stemmen zijn vrijdag en zaterdag al goed gesmeerd, dus ze zijn klaar voor een paar spontane optredens. "Dikke kans dat we ons nummer dan een paar keer moeten zingen."