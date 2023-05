Toch kermis in Spierdijk: dorp organiseert eigen feest

Er is dit weekend gewoon kermis in Spierdijk. Nadat Café en Bowling Spierdijk vorig jaar stopte, viel ook de organisatie weg. Maar inwoners pakten samen met het dorpshuis de handschoen op, waardoor het vanaf vandaag vier dagen lang feest is.

Na het einde van Café en Bowling Spierdijk verdween niet alleen het laatste café uit Spierdijk, maar zag ook de toekomst van de kermis er somber uit. Dat wilde een groep inwoners niet laten gebeuren.

Samen met vijf anderen startte Lars Dol een kermiscomité. Zelf had hij ervaring bij de organisatie van het Tuinfeest in het dorp. In september hadden ze de eerste vergadering en al snel kwam er hulp van alle kanten.

Tientallen 'aanpakkers'

"We hadden aanpakkers nodig en die hebben we wel in Spierdijk. Een sponsor droeg bij en ook de gemeente gaf aan de dorpskermissen belangrijk te vinden, dus die steun hadden we. Dan wordt het makkelijk."

In de afgelopen dagen is met zo'n 45 vrijwilligers de kermistent op het voetbalterrein van de plaatselijke St. George opgebouwd. "Op de drukste tijden verwachten we hier wel 750 mensen", zegt Lars.

Van de schiettent tot Deunen

Problemen bij omwonenden gaf het niet. "We zijn overal langsgeweest en iedereen was enthousiast." Voor jong en oud zijn er allerlei activiteiten. Naast de kermisattracties, even verderop aan de Dokter Bloemstraat en Oeverland, zijn er optredens in de tent.

En wat het kermiscomité betreft, is dit pas het begin. "We willen graag meer doen met het dorpshuis. Volgend jaar met een nog grotere tent", vertelt Dol lachend.