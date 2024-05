Met de camper naar Schiphol voor de vliegtuigen: "Gewoon lekker relaxen hierzo"

Vliegtuigspotters Loes en Eric uit Den Haag zitten op hun comfortabele campingstoelen onder de parasol. Op hun tafeltje staat de radio aan, en via de scanner horen ze wat de luchtverkeersleiding communiceert met de piloten die aan het dalen zijn. "Meestal zitten we hier om 10.30 uur al", vertelt Loes.

Lekker uitwaaien

Zij en haar man Eric houden het gerust een hele dag vol. "Het is voor ons echt een uitje", vertelt Eric. Waar directe buren van de luchthaven zich vaak storen aan het vliegtuiggeluid, kunnen de liefhebbers er geen genoeg van krijgen. "Lekker eens in de zoveel tijd hier uitwaaien en kijken. Gewoon lekker relaxen hierzo," zegt Eric. "Maar wij hebben het niet dagelijks boven ons hoofd."

Sommige mensen komen zelfs met de camper uit Drenthe. "We komen uit Erica, dat is zo'n tweeëneenhalf uur rijden met de camper", vertelt René Hengstman. Ze zijn in de ochtend vroeg vertrokken om op tijd de Airbus A380 van Emirates te zien die zou landen op de Polderbaan.

Helemaal fantastisch

"Mijn zoontje vindt het helemaal fantastisch", vertelt René. Zoonlief Luuk knikt instemmend. Op zijn camera staan de foto's van het grootste passagiersvliegtuig (de A380) dat hij net heeft gefotografeerd. Dit was de rit wel waard, vindt hij. Als die middag de nieuwe Airbus A321 van Royal Jordanian is geland, kan het gezin weer terug met de camper naar Drenthe.