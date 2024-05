3JS steunen gediskwalificeerde Joost Klein met eigen versie van Europapa

"Dat is iets, dat kan je als artiest alleen maar daar meemaken en anders niet", zegt de Volendamse zanger. "De pers is heel overweldigend, dat zie je als kijker niet. Ik kan me wel voorstellen dat Joost daar moeite mee heeft gehad en heeft aangegeven niet overal gefotografeerd en gefilmd te willen worden."

Omdat het hakken een belangrijk element in Joosts show is, vond Jan dat hij niet kon achterblijven. "Ik kom natuurlijk uit die tijd en hoewel het niet mijn muziek was, had ik wel vrienden die ernaar luisterden." En dus liet hij op het Beverwijkse podium zien dat hij best een beetje kan hakken. "Het is wat dat betreft net als fietsen."

Half uur non-stop Europapa

Ook in Hilversum werd steun uitgesproken voor Joost Klein. De top 50 van songfestivalliedjes werd geannuleerd en dj Jasper de Vries van NPO Radio 2 besloot een half uur lang alleen maar Europapa te draaien.

Een luisteraar opperde om tot 21.00 uur alleen maar Europapa te draaien en Jasper de Vries zag er wel iets in. "Ik zit hier met de grote NPO2 baas, die zit even mee te kijken", antwoordde hij. "Als dit vanavond mijn laatste avond is, dan was dit mijn laatste avond. Ik vind het een briljant idee, daar gaan we!"

