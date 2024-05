(Oud-)kankerpatiënten rennen door Tergooi-ziekenhuis voor goede doel

Veel (oud-)kankerpatiënten raken vanwege zware behandelingen vermoeid en verliezen hun conditie. Toch is het erg belangrijk om wél te blijven bewegen, zegt ook oncoloog Pieter van den Berg van Tergooi MC. "Als iemand ziek is, zeggen veel mensen: 'doe rustig aan', maar het is vaak beter om dat juist niet te doen."

De LoveLife Run richt zich specifiek op deze groep. Bij de loop worden zo'n 15 deelnemers wordt door een speciaal team getraind om hun conditie op te bouwen, soms zelfs tussen zware chemokuren door. Sinds een paar maanden sporten ze iedere woensdag om uiteindelijk 5 kilometer te rennen tijdens het hardloopevenement.

Voor mensen met kanker is dat een pittige opgave, maar: "Ze kunnen vaak veel meer en hebben veel meer verborgen energie dan ze zelf dachten", zegt Van den Berg. "En door juist te laten zien wat je nog wél kan, steek je toch ook een soort middelvinger op naar de kanker."

Rennen door Tergooi

Normaal gesproken vinden de trainingen voor de LoveLife Run plaats bij de Gooise Atletiek Club in Hilversum, maar deze week was het bij het Tergooi MC, waar de deelnemers ook worden (of zijn) behandeld. Oncologen, verpleegkundigen en andere belangstellenden stonden de hardlopers in de gangen op te wachten.

Het hardloopevenement vindt op 26 mei plaats in Hilversum.