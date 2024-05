Megakunstwerk De Waterwolf is na maanden bouwen bijna klaar voor plekje bij Hoofddorp

Kunst in de publieke ruimte leidt vaak tot discussie. Voor die discussie is Blok niet bang: "We maken eigenlijk altijd kunstwerken waar mensen graag naar kijken, weinig aanstootgevends. Maar zoals bij elk kunstwerk zullen er mensen zijn die het niks vinden, en dat is natuurlijk een persoonlijke mening." Reacties op sociale media zijn bij een korte rondgang vooral positief.

Volgende maand wordt het kunstwerk in vijf losse stukken naar Hoofddorp gereden, vertelt Jan Willem Glastra van Loon van Mannen van Staal, het bedrijf dat De Waterwolf de afgelopen maanden heeft gebouwd: "We zijn daar in totaal twee dagen op locatie bezig. Eerst lassen we de vijf delen in elkaar, en dan zetten we hem rechtop op een talud langs de Drie Merenweg."