Amsterdamse gangmaker Guus Til verbaast oud-trainers: "Kan na z'n carrière zo het podium op"

De 26-jarige middenvelder uit Amsterdam speelde een belangrijke rol in de succesformatie van trainer Peter Bosz. Met tien treffers en vijf assists eiste Til regelmatig de hoofdrol op bij PSV. "Ik ben heel trots op hem", geeft een enthousiaste Hatzidiakos aan over zijn boezemvriend. "In de jeugd van AZ was hij niet het grootste talent en ook nog eens regelmatig geblesseerd. Als je dan dit voor elkaar krijgt, dan vind ik dat ontzettend knap. Hij geloofde altijd in zichzelf en combineerde dat met hard werken. Uiteindelijk heeft zich dat uitbetaald."

Systeem Peter Bosz

"Guus koppelt scorend vermogen met z'n loopvermogen", analyseert Haar de voetballer Til. De 72-jarige trainer had Til onder zijn hoede in het seizoen 2016-2017 bij Jong AZ in de tweede divisie. "Bij balverlies is Guus een hele belangrijke schakel. Het oogt misschien niet altijd fraai en elegant, maar zijn manier van spelen is wel heel effectief."

