Ouderwetse molen kan flink verduurzamen dankzij hybride warmtepomp

Aan de Hoornsevaart, waar zomers veel bootjes in varen en mensen op suppen, staat Molen C. Vanaf de Arie Berghoutbrug in Alkmaar is de molen goed te bekijken. Aanstaande zaterdag worden de molens in Nederland in het zonnetje gezet vanwege de Nationale Molendagen, met in Alkmaar deze Molen C in het bijzonder.

De Molenstichting Alkmaar neemt zaterdag een cheque van de Rabobank in ontvangst, waarmee de plaatsing van een warmtepomp deels gefinancierd kan worden. "We hebben met de stichting hiervoor een verzoek ingediend, zodat we kunnen bijdragen aan het verduurzamen van Alkmaar. En daar horen natuurlijk ook de molens bij", vertelt Simon Swart, penningmeester van de Molenstichting Alkmaar e.o.

Er is gekozen voor dit pilot-project om ook het energiegebruik van molens te verduurzamen. "Zonnepanelen of andere duurzame oplossingen aan de buitenkant van de molen zijn niet mogelijk, aangezien de molens een monument zijn en het karakter behouden moet worden", legt Swart uit. "De plaatsing van alleen een warmtepomp is dan een heel goed alternatief."