Drie tieners veroordeeld voor steekpartijen in Purmerend

De eerste ruzie is volgens de rechtbank ontstaan op het Reuring Festival in Purmerend naar aanleiding van 'een spuugincident'. Het is eind juni. Begin juli besluit een 16-jarige verdachte om met een mes naar een verjaardagsfeest in Purmerend te gaan. Als de slachtoffers het feest verlaten, volgt de verdachte hen.



In de Zonnelaan gaat het flink mis en worden de jongens geschopt, geslagen en gestoken met het mes. Een van de slachtoffers raakt ernstig gewond aan zijn buik. De ander aan zijn linker onderarm.

Eerdere hulp hielp niet

De 16-jarige is volgens de rechtbank schuldig aan het geweld en veroordeeld voor poging tot doodslag. De verdachte heeft eerder hulp gekregen, maar dit hielp niet voldoende. Hierdoor heeft de rechtbank besloten om hem in een inrichting te plaatsen. Zijn jeugdgevangenisstraf is net zo lang als zijn voorarrest, bijna een jaar, zodat hij zo snel mogelijk kan starten met zijn behandeling. Hij krijgt een contactverbod voor drie jaar met zowel de slachtoffers als de medeverdachten.

Zelfde slachtoffer opnieuw aangevallen

Hetzelfde slachtoffer wordt op 20 juli nogmaals aangevallen. Ditmaal op de skatebaan. Het is niet dezelfde jongen die hem aanvalt, maar wel drie andere (15, 16 en 19 jaar oud) van dezelfde rivaliserende groep. De 15-jarige verdachte zou ook een oudere vrouw in Amsterdam hebben beroofd van haar tas. Ook staat hij terecht voor meerdere mishandelingen en bedreigingen in Purmerend.

De 15-jarige verdachte wordt veroordeeld voor medeplegen van een zware mishandeling. De verdachte is volgens de rechtbank 'op het slachtoffer afgerend en heeft hem meerdere keren gestoken in schouder en bovenarm'. Hij moet zo'n twee maanden naar de jeugdgevangenis en een taakstraf van 40 uur. Ook krijgt hij een enkelband en gelden dezelfde voorwaarden als voor de andere verdachten.

De 16-jarige verdachte wordt veroordeeld voor openlijk geweld, omdat hij deel uitmaakt van de groep die het slachtoffer heeft achtervolgd, geschopt en geslagen. Hij krijgt ongeveer één maand jeugdgevangenisstraf en ook hij mag geen contact opnemen met het slachtoffer en de andere verdachten.

Schietpartij

De 19-jarige verdachte moet nog even wachten op de veroordeling. Hij wordt naast betrokkenheid bij de skatebaan, ook verdacht van de schietpartij bij station Purmerend waar één jongen is overleden. Het is nog niet bekend wanneer deze zaak voorkomt.