Bruidsfoto's of fietstochten in de natuur: op Texel moet je daarvoor betalen

Menwedstrijden, hardloopactiviteiten of fietscrossen, activiteiten als filmopnamen en markten: allemaal moeten ze sinds dit jaar geld betalen als ze in de natuur plaatsvinden. Hoeveel geld de verenigingen moeten afdragen, verschilt per activiteit. "Dat is onder meer afhankelijk van de grootte van evenement, de impact op het gebied en of het hele parcours over het terrein van Staatsbosbeheer gaat", zegt Kees Hin.

Het is al sinds 2012 zo dat Staatsbosbeheer aan sommige ondernemers om een vergoeding vraagt, als zij gebruik maken van de natuur. Destijds werd er bezuinigd en sindsdien krijgt de organisatie niet genoeg geld om het natuurbeheer van te betalen. Dus is het de bedoeling dat Staatsbosbeheer ook op andere manieren inkomsten vergaart. Vaste activiteiten in natuurgebieden, zoals de huifkartochten van Jan Plezier door het natuurgebied De Slufter doen al jaren een verplichte financiële afdracht aan Staatsbosbeheer.

Sinds 1 januari is er op Texel nieuw beleid opgesteld zodat het voor iedereen duidelijk is waar wel of geen vergoeding voor afgedragen moet worden. En dus betekent dat voor veel meer verenigingen en bedrijven dat ze nu moeten betalen.