Elektrisch rijden biedt een uitweg voor overbelast stroomnetwerk in Noord-Holland

Op dagen met veel zon of wind wordt er in de provincie namelijk meer duurzame stroom opgewekt dan wordt gebruikt. Hierdoor worden de maximale grenzen van het stroomnetwerk bereikt. "Dit brengt risico’s met zich mee op vertraging van de woningbouw, van de economische groei en van de verduurzaming van Nederland", meldden netbeheerders TenneT en Liander eerder. Daarnaast kan de stroom van windmolens in Noord-Holland niet zomaar naar het zuiden worden getransporteerd, want dat kunnen de hoogspanningskabels niet altijd aan.

Onderdeel van het netwerk

"Elektrische auto's kunnen de oplossing zijn", zegt Maarten Steinbuch, hoogleraar hightech systemen aan de TU Eindhoven. Met name omdat Noord-Holland de meeste elektrische auto's en laadpalen heeft.

Alle laadpalen werken namelijk met dezelfde software. Op die manier kan het laden goedkoper worden gemaakt zodra er een overschot aan stroom is, en juist duurder wanneer er een tekort is. Zo kan een overschot aan stroom worden opgevangen in de batterijen van de elektrische auto's. "Daarmee maak je eigenlijk de auto een onderdeel van het elektriciteitsnetwerk", legt Steinbuch uit. "Dus hoe meer elektrische auto's, hoe beter."

Daarnaast kunnen elektrische auto's op termijn zelfs stroom terugleveren aan het net, oftewel bidirectioneel laden. Dat zou zelfs kunnen betekenen dat een energieleverancier een laadpaalbezitter betaalt om op piekmomenten stroom uit de auto aan het net te leveren. Daar wordt nu nog druk mee geëxperimenteerd, "maar op termijn gaan alle fabrikanten daar op over."

Blijft het nog wel voordelig?

De kosten voor het opladen van elektrische auto's variëren sterk afhankelijk van de gemeente. Noord-Holland is de voordeligste provincie, met een gemiddelde prijs van 33 cent per kilowattuur, exclusief btw. In Zandvoort betaal je het meest per kWh (0.48 euro) en in Amsterdam het minst (0.27 euro).

Steinbuch geeft aan dat elektrisch rijden pas duurder wordt dan rijden op benzine wanneer de prijs per kWh meer dan één euro bedraagt. "En dat zie ik niet snel gebeuren."