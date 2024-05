Lopers brengen bevrijdingsvuur van Wageningen naar Velsen

Geslapen had Noëlla Kieftenbeld niet, verzuchtte ze 's middags met bezweet hoofd, vlak nadat ze de tocht van 125 kilometer had afgelegd. Afgezien van enkele pittige buien, waar de lopers 's nachts mee te kampen hadden gehad, was het weer een schitterend avontuur.,l.;





In toerbeurten legden ze de route af die hen zou leiden langs onder andere Zeist, Abcoude en de laatste stop: Santpoort. Daar wachtte een team bestaande uit drie leden van de NH-redactie de vijftien lopers op, om hen vervolgens rennend te vergezellen naar de eindbestemming: Plein 1945 in IJmuiden. Samen met burgemeester Frank Dales werd daar het bevrijdingsvuur, meegebracht uit Wageningen, ontstoken.