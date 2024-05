Uithoornse lopers rennen estafette met bevrijdingsvuur als eerbetoon aan overleden clubgenoot

De afgelopen vijf jaar was ze steeds betrokken bij de organisatie rond het ophalen van het Bevrijdingsvuur, schrijft de club in een in memoriam op de website. Vanuit Wageningen, waar in 1945 in Hotel De Wereld de capitulatie van de nazi's werd getekend, wordt het bevrijdingsvuur door estafettelopers naar Nederlandse gemeenten gebracht.

Ook dit jaar was Voorn weer nauw betrokken bij de organisatie. "Ze had alles perfect geregeld", schrijft de club, "maar helaas zal ze het zelf niet meer meemaken." In overleg met haar familie, de gemeente en het AKU-bestuur is besloten de estafetteloop niet af te blazen, maar er een eerbetoon van te maken.

Laatste half uur

Om ook alle (oud-)leden de kans te geven aan dat eerbetoon deel te nemen, wordt het laatste half uur van de tocht in wandeltempo volbracht. Zij kunnen om 9.30 bij de Boterdijk 91 in De Kwakel (bij Poldersport) aanhaken. "We hopen dat zoveel mogelijk mensen aansluiten", zegt vice-voorzitter Verbruggen.

De tocht eindigt bij Dorpshuis in De Kwakel, waar eigenlijk een ontbijt voor de lopers en inwoners geserveerd zou worden. Daar is in verband met het overlijden van Voorn een streep door gezet, liet de gemeente eerder deze week weten. "Ze was ook vrijwilligster in het dorpshuis."