Dorpsicoon: Grafters brengen tolpoort en andere historie terug naar Raadhuis

Inwoners van Graft willen de oude tolpoort restaureren en terug naar het dorp halen. De Grafters willen het hart van hun dorp weer harder laten kloppen en werken daarom aan een tentoonstelling over de historie van Graft in het oude Raadhuis. In het dorp werd eeuwenlang tol geheven, hoe dat eruit zag zie je in onderstaande video: