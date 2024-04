Kamperen in de meivakantie: "Skibroeken, zwempak en zonnebrand, alles is mee"

Op minicamping 't Landleven bij Callantsoog is het grote genieten nu dan echt begonnen. Maartje uit Spanbroek is er samen met haar moeder en haar dochtertje neergestreken. "Dit is heerlijk. Voor mijn dochter is het de eerste keer dat we kamperen. We zijn maandag aangekomen. Fijn dat de zon nu is gaan schijnen. We hebben wel van alles bij ons, als de zon weg is, koelt het snel af. Dus van wintertrui tot zonnebrand."

Maartje's moeder Annemieke is een doorgewinterde kampeerder. Zij kampeert al jaren. En het camping-DNA is duidelijk doorgegeven. Zoon Thijs heeft samen met zijn vriendin Kienne hun camper naast de tent van moeder en zus geparkeerd. "We zijn net aangekomen. En ja, we zijn echte kampeerders. Die camper is echt super. Je kan zo makkelijk even op pad gaan. Afgelopen jaar zijn we er wel zeven keer op uit getrokken, of zo."

Strand

De buurman, even verderop, komt uit Nijmegen. Samen met zijn vrouw, dochter en zoon zijn ze zaterdag gearriveerd op de camping. "Best wel wat regen gehad. Het was een beetje zompig, maar nu is het heerlijk. En het fijne aan kamperen is dat je bij wijze van spreken gedwongen wordt om buiten te leven. Thuis doe je dat niet. En de kinderen vermaken zich prima hier. Gisteren was het een en al uitzinnigheid op het strand. Voor de zekerheid hebben we alles mee. Van skibroeken tot zwempakken en zonnebrand."

