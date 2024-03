Natte winter dreigt start campingseizoen te verpesten: "Nog even niet boeken!"

Vroege belangstelling van kampeerders of niet: één van de twee velden waar gasten hun tent of caravan in drogere tijden op kwijt kunnen, is nog even niet beschikbaar voor boekingen. "Twee weken geleden stonden hier nog de plassen op het terrein", vertelt campinghouder Bos. "Door de boot nog even af te houden, voorkom je een hoop ellende. Bijvoorbeeld omdat er sporen worden gereden op het terrein of mensen die met natte sokken rondlopen. Dan is het geen leuke vakantie."