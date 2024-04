Ruim twintig asielzoekers tijdelijk verhuisd na brand op opvangschip Waarderpolder

Het vuur brak rond 21.00 uur uit in een van de hutten op de Prinses Christina. Een uur later was de brand onder controle. Meerdere bewoners zijn voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, daar wordt nog onderzoek naar gedaan, meldt de gemeente Haarlem.

Het schip ligt aan de Conradkade op het bedrijventerrein. In totaal verblijven er zo'n honderd asielzoekers. Naast de Prinses Christina ligt nog een tweede opvangschip afgemeerd: de MS Virginia. Ook daar wonen ongeveerd honderd mensen. Beide schepen werden tijdens de brand ontruimd. In Haarlem-Noord liggen nog twee andere opvangschepen in het Spaarne.