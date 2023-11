Haarlem vangt nog eens 150 asielzoekers op met derde cruiseschip in het Spaarne

In het water langs de Spaarndamseweg, ter hoogte van de Floresstraat in Haarlem-Noord, komt volgende week een derde riviercruiseschip te liggen. Op de Rex Rheni worden nog eens 150 asielzoekers tijdelijk ondergebracht.

Het schip meert op of rond 30 november aan op de plek waar nu al twee opvangschepen liggen: de Aurora en de Vivienne. Op die twee schepen worden oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne opgevangen.

Het derde schip is bedoeld om de opvang in Ter Apel te ontlasten. Daar is de druk zo hoog dat de rijksoverheid grote steden heeft gevraagd om extra noodopvang te bieden.

Tijdelijke opvang

De opvang op het schip is tijdelijk. De gemeente wil op termijn twee asielzoekerscentra openen, waar plek komt voor in totaal 620 mensen. Het gaat om panden aan de Zijlweg en de Meesterlottelaan. Het is nog niet bekend wanneer die azc's in gebruik kunnen worden genomen.

De nieuwe groep asielzoekers bestaat uit mannen en vrouwen uit landen als Eritrea, Jemen en Syrië. Het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de begeleiding van de asielzoekers en voor toezicht en beveiliging om overlast in de buurt te voorkomen. Buurtbewoners hebben inmiddels een brief van de gemeente gekregen over de komst van het derde opvangschip.