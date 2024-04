Zaanse Anita (64) wint goud op NK bodybuilden na moeilijke tijd: "Kroon op mijn werk"

In de pauze liep Anita door de zaal en werd ze door veel mensen aangesproken. "Ze hadden zoveel respect en wilden met mij op de foto. Er kwam ook een bekende bodybuildster uit Amerika naar me toe en ze maakte mij zoveel complimenten."

Eenmaal terug op het podium kreeg Anita de grote beker. "Ik maakte nog een eerbetoon aan mijn vader, die zei altijd 'nooit opgeven, altijd doorgaan'. Daarom heb ik de wedstrijd ook gedaan."

Europees kampioenschap

"Het is echt een kroon op mijn werk", zegt Anita lachend. "Maar ik heb geen zin om al te stoppen." Later dit jaar wil de atlete meedoen aan het Europees kampioenschap bodybuilden. "Ze hadden gevraagd of ik over drie weken mee wilde doen in Bulgarije, maar dat was mij iets te snel." Voorlopig blijft Anita dus op topniveau trainen.

Ze heeft nog genoeg plannen voor de toekomst. Anita wil een voorbeeld zijn voor andere vrouwen in de 60 en wil ze samen met vriendin Jet de Boer gaan helpen in de sportschool. "We willen samenwerken met de Hartstichting om vrouwen weer gezond te maken", legt ze uit. "Dat hoeft niet per se met bodybuilden."

NH sprak Anita ook in de voorbereiding van het NK Bodybuilden, bekijk de reportage hieronder.