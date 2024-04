64-jarige Anita traint zich na veel ziekenhuisbezoeken suf voor NK Bodybuilden

De Zaanse bodybuilder Anita van Westrop wil op haar 64e nog een mooi kunstje flikken. Het NK Bodybuilden komt eraan en daar wil ze bij zijn. Ze won in het verleden genoeg prijzen, maar deze zou wel erg mooi staan in de prijzenkast. Vooral omdat ze de afgelopen jaren meer ziekenhuizen van binnen heeft gezien dan haar lief is. "Mensen verklaren me helemaal voor gek, dat ik dit doe."