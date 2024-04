Megafusie transportsector: familiebedrijven uit Limmen en Zwaag samen verder

Zandbergen benadrukt dat het bedrijf haar lokale rol wil blijven voortzetten. "Sponsoring van de voetbalvereniging, timmerdorp of cultuur blijven we wat mij betreft doen. De voetballers krijgen alleen een andere naam op hun shirt", lacht hij.

Het is de eerste fusie die de familie Zandbergen meemaakt. "We hebben eerder wel bedrijven overgenomen, maar dit is nieuw." Zelf vormt hij samen met zijn broer en neef de directie, de derde generatie in het bedrijf. "Maar ook de vierde generatie werkt hier al." De keuze of er nog andere familieleden instappen, laat hij aan hen. "De nieuwe organisatie biedt in ieder geval voldoende kansen en mogelijkheden."

Besluit toezichthouder

Na de samenvoeging beschikt SVZ over onder meer elfhonderd eigen vrachtwagens, achttienhonderd opleggers en 1.750 personeelsleden. De ACM, de onafhankelijke toezichthouder, moet de fusie nog beoordelen. "We vermoeden niet dat er sprake zal zijn van een monopoliepositie, aangezien we beiden een klantenkring met verschillende bedrijfstakken bedienen en de grootste klanten procentueel worden gehalveerd", zegt Van Straalen. "De beslissing van de ACM verwachten we over drie tot vier weken."