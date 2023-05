Hoge toppen, diepe dalen: Transportbedrijf VSDV wint Westfriesland Méér Prijs

Feest in Zwaag, nadat transportbedrijf VSDV Transport maandagavond op het Westfries Ondernemersgala de Westfriesland Méér Prijs in ontvangst mocht nemen. De gedachten van de trotse mede-eigenaar Rober van Straalen gingen nog meer dan anders terug naar 20 jaar geleden. "Het gaat om kansen zien en kansen pakken."

Hoge toppen, diepe dalen. Twee decennia geleden belandde Van Straalen met zijn toenmalige bedrijf in slecht weer. Uiteindelijk ging hij failliet. "Ik ben toen door een hel gegaan, kan ik wel zeggen. Ik ben een mensenmens en was te goedgelovig. Dat was mijn valkuil. Daar heb ik achteraf veel van geleerd, maar op dat moment heb je er weinig aan."

Bekroning

Het is Sjaak de Vries die hem in donkere tijden weer op weg helpt. Samen bouwen ze vervolgens aan het gezamenlijke transportbedrijf, dat gisteravond volop in de schijnwerpers werd gezet. "Een bekroning op ons werk", zegt Van Straalen trots, na een nacht met weinig slaap. "Een bedrijf runnen doe je niet alleen, dat doe je samen. Met je eigen achterban, zoals je vrouw, maar ook met al het personeel."

Het ondernemen zit in het bloed. Het bedrijf dat onlangs van Zwaagdijk naar Zwaag verhuisde, telt zo'n 700 vrachtwagens. "Het gaat om kansen zien en kansen pakken. Het oppakken en dan weer verder gaan. Je moet stappen durven zetten. Zo hebben we een vestiging in Amsterdam, van waaruit elektrische wagens de stad in rijden. Maar let op, het is echt niet altijd rozengeur en maneschijn als ondernemer. Je moet altijd scherp blijven. Zeker in het transport, waar de rendementen laag zijn."

Delen

Inmiddels heeft VSDV niet minder dan 1.150 personeelsleden. Die ontvingen vorig jaar november allemaal nog een bedrag, ter compensatie voor de hoge energiekosten. "We vinden het belangrijk om te delen met onze mensen. Delen is vermenigvuldigen, zeg ik altijd. Ondanks dat we een groot bedrijf zijn, zijn we ook klein gebleven. Daarom is deze prijs ook van ons allemaal."

Van Straalen de De Vries waren maandagavond in Schouwburg Het Park niet de enige winnaars bij het Ondernemersgala. Zo ging De WBG Groeiparel, bestemd voor een onderneming jonger dan tien jaar, naar online marketingbureau Semwerkt. De Publieksprijs ging dit jaar naar café/restaurant Ridderikhoff. Bij dit Hoornse bedrijf werken 'mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt'. Zij worden begeleid door zorgprofessionals en horecaprofessionals.