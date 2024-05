Dak van 83-jarige zeeman Theo na maanden lekkage en kou eindelijk hersteld

Hij is wel wat gewend als een van de laatste IJslandvaarders, die met 20 graden onder nul wekenlang op zee zat. Maar Theo leeft nu al maanden in de kou. Zijn woning in Egmond aan Zee lekt, er is geen kachel en ook geen warm water. Zomerstorm Poly rukte vorig jaar een deel van zijn dak los.

"Mijn ramen waren stukgeslagen door stukken vallend hout, het water kwam daardoor met bakken tegelijk naar binnen. Het was echt even paniek", vertelde hij eerder.

Zijn verzekeraar wilde in eerste instantie de schade niet vergoeden, omdat er sprake zou zijn van achterstallig onderhoud. Nadat NH aandacht aan Theo's situatie besteedde, werd hij door de verzekeraar opgebeld.

Zijn vissershuisje, waar hij zo veel liefde en tijd heeft ingestoken, wordt nu toch van de ondergang gered. "Het is hier straks weer waterdicht, met stroom, een kachel die werkt en warm water. Zo kan deze 83-jarige zeebonk eindelijk weer van zijn welverdiende rust genieten."