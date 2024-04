Trompstraat IJmuiden in de ban van albino stinkdier

Het hagelwitte stinkdier dat nu al een paar dagen in de omgeving van de Trompstraat in IJmuiden rondloopt, is het gesprek van de dag. Bijna iedereen heeft ervan gehoord, een enkeling heeft het stinkdiertje in werkelijkheid gezien. Ook is er bezorgdheid, want het dier kan in het wild waarschijnlijk niet overleven, vertellen buurtbewoners.