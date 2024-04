Automobilist rijdt in op groep Koningsdagvierders op Prinsengracht en gaat ervandoor

De politie laat weten dat bij de aanrijding één persoon gewond raakte. "Dat slachtoffer gaat ook aangifte doen", aldus een woordvoerder. "We hebben de zaak in onderzoek."

De aanrijding gebeurde aan het einde van Koningsdag rond 22.00 uur. Op de Prinsengracht was het toen nog behoorlijk druk op straat. Te zien is hoe groepen feestvierders over de gracht lopen. Een automobilist in een blauwe auto rijdt vervolgens dwars door de menigte heen en schept daarbij verschillende voetgangers.