Geen grote incidenten op Koningsdag met meerdere demonstraties

Waar er in het centrum volop gefeest werd, moest de politie ook in actie komen op plekken waar werd gedemonstreerd. Aan het begin van de middag waren er twee demonstraties tegelijk aan de gang, allebei op de rijbaan.

Iets voor 11.00 uur ging een groep pro-Palestinademonstranten op een zebrapad op de Piet Heinkade zitten, waardoor het verkeer daar urenlang gestremd werd. De driehoek besloot de demonstratie niet te ontbinden, de demonstranten gingen na een aantal uur uit eigen beweging weg.

40 aanhoudingen bij A10-demonstratie

Op de A10 in Zuid lukte het demonstranten van Extinction Rebellion rond 12.00 uur voor de derde keer om de snelweg te blokkeren. Deze demonstratie werd rond 13.15 uur wél ontbonden. De politie had ongeveer een halfuur nodig om iedereen op te pakken en in bussen van het GVB te zetten. Daarna werd de weg vrijgegeven.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er 40 demonstranten zijn aangehouden, onder meer vanwege het veroorzaken van gevaar op de weg en het beledigen van agenten. Geen van deze betogers zit inmiddels nog vast. Het OM moet nog besluiten of ze vervolgd worden.

Mobiele Eenheid

Tegen het einde van de avond, toen de meeste koningsdagvierders al naar huis waren, moest de mobiele eenheid nog twee keer in actie komen. Dat gebeurde onder meer in de buurt van de Gravenstraat, toen duidelijk werd dat daar een pand was gekraakt.

Volgens de politiewoordvoerder heeft de politie de kraakactie geconstateerd, maar zijn de agenten niet naar binnen geweest. De zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie, die eventueel kan bepalen of het pand ontruimd moet worden.

In Zuidoost moest de mobiele eenheid ingrijpen, omdat daar twee groepen jongeren de confrontatie met elkaar aangingen. Een woordvoerder laat weten dat de agenten uiteindelijk geen charges hoefden uit te voeren.