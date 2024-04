Automobilist rijdt in op groep Koningsdagvierders in Amsterdam en gaat ervandoor

Automobilist rijdt hard weg

Sommigen belanden op de motorkap. Een vrouw wordt meegesleurd en komt naast de auto terecht en blijft vervolgens stil op de grond liggen. De automobilist rijdt vervolgens hard weg. Terwijl omstanders zich om de aangereden vrouw ontfermen, proberen anderen nog achter de automobilist aan te rennen.

De politie meldde gisteren dat Koningsdag in de stad zonder noemenswaardige incidenten is verlopen. De politie laat daar desgevraagd vandaag over weten: "De context wanneer we proactief communiceren over wat er gebeurt in de stad, is op Koningsdag anders dan op een rustige maandagochtend. We hadden die dag bijna een miljoen feestvierders in de stad, meerdere demonstraties en blokkades. Dan gebeurt er altijd wel iets. Dat we het niet proactief hebben gemeld, doet niets af aan het feit dat we ons inspannen om deze bestuurder te achterhalen."

De politie roept de andere slachtoffers ook op zich te melden.