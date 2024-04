Op zoek naar de Koningsdagmiljonair in Enkhuizen: "Iedereen wil weten wie het is"

20 jaar lang 50.000 euro per jaar. Het was de prijs die viel op één van de Staatsloten van de speciale Koningsdagtrekking. Bij elkaar dus één miljoen euro. Maar wie we ook aanspraken op de Westerstraat in Enkhuizen, de winnaar zat er niet tussen. "Ik heb er wel over gelezen, maar ik heb geen flauw idee wie het is." Ook bij Primera zelf hebben ze geen idee wie de gelukkige winnaar is. "Maar iedereen wil wel weten wie het is", zegt bedrijfsleider Popken.

Op straat vliegen de gedachten bij het winnen van een flinke prijs alle kanten op. Wat te doen als geld geen rol meer speelt? "Wij hebben nog wel wat op onze bucketlist staan, hoor", klinkt het bij een ouder stel. "We hebben onze boot weg moeten doen en die missen we. Dus een cruise lijkt ons wel wat." Een broertje en zusje pakken het groots aan en dromen over een villa. "In Spanje!", klinkt het enthousiast. "Met een zwembad, met een grote duikplank en een glijbaan erin. Én een heel groot bed."

'Gezondheid veel belangrijker'

Andere voorbijgangers hebben heel andere ideeën: "Dat we hier nog met elkaar kunnen genieten en dat we redelijk gezond blijven. Dat is veel belangrijker dan geld."

Het was niet de eerste keer dat er een flinke prijs viel op een lot van de Primera-vestiging van Enkhuizen. Popken: "Tijdens oud en nieuw werd er nog een Mini gewonnen en vijf jaar geleden een ton. We gaan er zelf bijna ook in geloven dat we alleen maar winnende loten verkopen", zegt hij. "Een boodschap voor de Enkhuizers? Koop hier je loten!"