Hoofdprijs Staatsloterij gevallen op Enkhuizer lot

Het winnend lot, met nummer GL08379, is in vijf delen verkocht. Eentje daarvan werd dus in een Enkhuizense winkel verkocht. De winnaar krijgt twintig jaar lang 50.000 euro op zijn of haar bankrekening gestort.

De andere delen van het winnende lot werden in Ridderkerk (Zuid-Holland), Maasgouw (Limburg) en online verkocht.

Winnaar

In welke Enkhuizense winkel het winnende lot over de toonbank ging, is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of de winnaar zich al heeft gemeld.