Nieuw bewijs schept duidelijkheid: is IJmuidenaar (60) gedood of gevallen?

Iedereen kent elkaar wel in het flatgebouw aan het Sam Vlessinghof in IJmuiden, er hangt een ons-kent-ons-sfeertje. Bovendien is het gebouw de laatste jaren écht opgeknapt, na jarenlange overlast van drugshandelaren en verslaafden in en rond de gangen van het gebouw. Maar die tijd ligt inmiddels wel achter de buurt, tot opluchting van de bewoners.

Tot oktober van vorig jaar, dan schrikt de buurt toch weer even op. Eén van de medebewoners lag dood in zijn appartement op de begane grond. Om te zeggen dat de buren zoiets verwachtten gaat te ver, maar ze waren ook weer niet helemaal verrast dat het juist deze man overkwam.

Ze hadden regelmatig last van hem. "Hij dronk heel veel en maakte veel lawaai", zeiden verschillende buren. "Een paar dagen geleden had hij ook al klappen gehad", vertelde een buurvrouw de dag na zijn dood voor de camera aan NH.

Dronken val of gewelddadige dood?

Het maakte het plotselinge overlijden van de man verdacht. Hij werd op zijn buik gevonden in een plas bloed. Kwam dat dan na een dronken valpartij? Of kwam hij op een gewelddadigere manier aan zijn einde?

De buurvrouw, en een paar andere buren die liever niet voor de camera verschenen, vonden het uiteindelijk een erg zielige en schrijnende gebeurtenis: "Ik ken de man nog van vroeger. Hij was slim en had een gezin met kinderen. Later is hij nogal aan lager wal geraakt."

Een paar dagen later werd een 42-jarige IJmuidenaar opgepakt. Een vriend. Maar de dag van de dood verliep niet erg vriendschappelijk: de twee hadden ruzie gemaakt. De verdachte had zijn maat een klap voor z'n hoofd verkocht, tegen z'n wenkbrauw.

Maar die ene klap kon de doodsoorzaak eigenlijk niet zijn, zei hij in februari in de rechtszaal. Dat moet de drank zijn geweest: zijn vriend was wel vaker zo dronken dat hij gewoon door zijn benen zakte.

Vorige week vrijgelaten

Het OM zette grote vraagtekens bij dat verhaal: de dode IJmuidenaar zou de dag van zijn dood veel meer rake klappen hebben gehad en werd in een flinke plas bloed gevonden.

Maar door nieuw forensisch bewijs uit het onderzoek lijkt de zaak nu opgehelderd: de klap en de dood hebben niets met elkaar te maken. De 42-jarige IJmuidenaar is vorige week al vrijgelaten.

Officieel is hij nog wel verdachte. Omdat er in februari al een inleidende zitting is geweest van de zaak, moet de rechter binnenkort zelf ook nog een oordeel vellen. Er zijn geen andere verdachten in de zaak.

Zie in deze video hoe de buren reageerden op de dood van de man in oktober.