60-jarige dode IJmuidenaar was aan lager wal geraakt en kreeg laatst al eens klappen

De 60-jarige IJmuidenaar die maandag 'onder verdachte omstandigheden' dood in zijn appartement gevonden werd, stond bij zijn buren bekend als drinkende en aan lager wal geraakte overlastgever. Zijn gedrag wekte ergernis, maar ook medelijden bij ze op. Laatst zou hij ook al eens in elkaar geslagen zijn en dus komt zijn dood ook weer niet als een totale verrassing, vertelt een buurvrouw in deze video.