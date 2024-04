Niet-Texelaar Frans (80) maakt allereerste Texelse scheurkalender met verhalen over eilanders

Frans Mantel is voor het uitbrengen van de scheurkalender niet over één nacht ijs gegaan. Hij verzamelde jarenlang bijzondere verhalen van Texelaars en over Texelaars. Hij logeert regelmatig bij zijn zoon Jeroen aan de Pijpersdijk nabij De Koog. "Ik vind het heerlijk om op het eiland te zijn. Wat een prachtige mensen wonen hier."

Voetbalclub De Koog was het decor voor de presentatie van de scheurkalender. Cabaretier Erik van Muiswinkel verzorgde de presentatie. "De belangrijkste band is dat Frans Mantel mij op mijn twaalfde jaar Engelse les heeft gegeven", zegt Van Muiswinkel. "Maar ik heb ook een stukje van de kalender voor mijn rekening genomen." Mantel is blij met de medewerking van de cabaretier. "Het is een grappig kereltje, we kunnen nog steeds goed met elkaar opschieten."

Guus Hiddink vond het een eer om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen en hij is ook geen onbekende op het eiland. Er gaat voor de geboren Varssevelder niets boven een paar dagen uitwaaien op Texel. Hij kwam in contact met Texel tijdens het Gamma zaalvoetbaltoernooi in de jaren tachtig. Sindsdien komt hij graag naar het eiland.

Monnikenklus

Na de monnikenklus van Frans Mantel mocht de scheurkalender Texel 2025 gisteren eindelijk het levenslicht zien. Scheurkalender is eigenlijk niet de goede benaming voor het dikke boekwerk dat vol staat met mooie foto's en prachtige verhalen. Mantel is zelf ook onder de indruk van de kalender. "Tja, wat moet ik zeggen: gewoon blij en trots."