Kalender vol stoere Texelse vissermannen in de maak

TEXEL - Of 'ie daadwerkelijk in productie wordt genomen is nog maar de vraag, maar feit is dat de organisatie van het Havenvistijn op Texel aan een kalender vol vissermannen werkt. Inmiddels zijn er zeven stoere Texelse en Helderse vissers gekiekt. "We zijn nu op zoek naar een model voor augustus."

De eerste foto werd genomen als reactie op de campagne van de organisatie Our Fish, vertelt visservrouw Marjan Boersen van TX94. Our Fish strikte vorig jaar een aantal bekende Nederlanders om - poserend met een vis - een statement tegen de veronderstelde overbevissing van de Noordzee te maken.

"Met onze eerste foto wilden we een statement naar Our Fish maken, want er is geen sprake van overbevissing van de Noordzee", zegt Boersen. Die eerste foto werd nooit gebruikt, maar omdat ze het zonde vonden om er helemaal niets mee te doen, besloten ze die foto als startpunt voor een kalender te gebruiken.

Geen vlees

Heel origineel is dat idee niet, erkent Boersen. "Het visbureau geeft ook een viskalender uit." Grootste verschil is dat op die kalender uitsluitend vis, en dus geen vlees staat afgebeeld. "Ze vinden het fantastisch", vertelt Boersen over de reacties van de benaderde mannen, die allemaal met veel aan de kalender meewerken.

Inmiddels zijn er dus zeven vissers door Carola Boersen op de gevoelige plaat vastgelegd, ieder in een andere pose. Zo houdt 'schrijvende visser' Martijn een krab op z'n handpalm, zit Rick in een badkuip vol garnalen en laat Melvin zien dat zijn borstkas net zo breed is als een flinke rog.



Niet met eigen vangst

Hoewel de foto's misschien anders doen vermoeden, staan de mannen niet met hun eigen vangst op de foto. "Wij bepalen met welke vis ze op de foto gaan", besluit Marjan. Of ze bij het werven van de kandidaten op meer dan een Texelse of Helderse achtergrond letten? "Kandidaten hoeven niet knap te zijn, als ze maar uitstraling hebben."

