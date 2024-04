Verdachte (17) opgepakt voor steekpartij in Hoofddorps winkelcentrum

Het geweld vond rond 16.00 uur plaats in het winkelcentrum aan de Marktlaan. Na de steekpartij sloegen twee verdachten op de vlucht.

Een van hen is nu aangehouden. De tweede verdachte, ook een 17-jarige jongen uit Hoofddorp, is bekend bij de politie. Naar hem wordt nog gezocht. De politie vraagt hem met klem om zich te melden.

Veel getuigen

Veel mensen waren afgelopen donderdag getuige van het geweld. Voor hen is slachtofferhulp geregeld. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen en heeft ook slachtofferhulp aangeboden gekregen. Hij heeft aangifte gedaan.