Opgeblazen BMW waarin kunstenaar Rob Scholte benen verloor stond jaren in Vennepse opslag

"Ik heb de auto toen bewaard voor een tentoonstelling en de verkoop", gaat Scholte verder. Die tentoonstelling kwam er sneller dan gedacht. "In februari 1995 werd de auto tentoongesteld bij Arti et Amicitiae, dat was anderhalve maand na de aanslag. Ik heb de tentoonstelling zelf nooit kunnen bezoeken."

Maar waarom zou je een opgeblazen auto willen bewaren? "Het is interessant om te zien dat we geneigd zijn om sporen van geweld en oorlog snel uit te wissen. Ik vind het belangrijk om het te kunnen blijven tentoonstellen." Volgens Scholte wordt er in Europa maar één andere opgeblazen auto tentoongesteld. "Alleen in Madrid, de auto van een Spaanse generaal."

Gedwongen ontruiming

Voordat Scholtes museum in Den Helder - na een conflict met die gemeente - in 2018 gedwongen werd ontruimd, had hij spullen uit zijn museum naar een opslag in Nieuw-Vennep gebracht. Ook zijn opgeblazen BMW stond daar, al waren bijzonder weinig mensen daarvan op de hoogte. "Zelfs mijn eigen vrienden en familie niet, alleen de mensen van de opslag."

Waar de auto nu naartoe gaat, houdt Scholte liever geheim. "Maar de opslag sluit, dus moest de BMW worden opgeruimd."