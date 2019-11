Vandaag 25 jaar geleden: aanslag op Rob Scholte in de Jordaan

AMSTERDAM - Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat er een aanslag werd gepleegd Rob Scholte en zijn toenmalige vrouw Micky Hoogendijk. De kunstenaar en actrice zaten in 1994 samen in de auto toen in de Jordaan in Amsterdam een bom ontplofte.

AT5

Scholte verloor door de aanslag zijn benen en Hoogendijk kreeg een miskraam. De dader van de aanslag is nooit gevonden. Of Scholte daadwerkelijk het doel was, is ook nooit duidelijk geworden. Mogelijk was de aanslag bedoeld voor advocaat Oscar Hammerstein en had de dader zich vergist in de auto. Hammerstein had destijds een zelfde soort auto en ook bijna hetzelfde nummerbord als Scholte.

